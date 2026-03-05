Neue Demütigung: Andrew verliert nun noch einen Wohnsitz

Andrew Mountbatten-Windsor, einst ein hochrangiges Mitglied der britischen Königsfamilie, sieht sich mit weiteren Rückschlägen konfrontiert. Laut einem Bericht der BBC wurde der 66-Jährige aufgefordert, den Mietvertrag für das historische und denkmalgeschützte Anwesen East Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor vorzeitig aufzulösen. Ursprünglich sollte der Vertrag bis Juli 2027 laufen. Das malerische Reetdachhaus hatte er seit 1998 vom Crown Estate gemietet, hauptsächlich zur Unterbringung seines Personals. East Lodge liegt etwa fünf Meilen von Andrews vorherigem Wohnsitz, der sogenannten Royal Lodge, entfernt. Es befindet sich zwischen Windsor und Ascot.

Überprüfung von Andrews Finanzen Die Kündigung des Mietvertrags ist offenbar das Ergebnis einer Überprüfung seiner finanziellen Angelegenheiten. Medienberichten zufolge zahlte Andrew eine vergleichsweise geringe jährliche Miete von 13.000 Pfund, umgerechnet etwa 15.000 Euro. Der marktübliche Preis ist eigentlich um einiges höher. Nach einer offiziellen Anfrage zur Informationsfreiheit habe das Crown Estate nun rechtliche Schritte eingeleitet, um eine vorzeitige Beendigung des Mietverhältnisses durchzusetzen, heißt es seitens der BBC. Wann der Vertrag genau beendet wird, stehe jedoch noch nicht fest und hänge von den Regelungen für die Bewohner des Hauses ab.