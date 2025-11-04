Nächster herber Schlag der Royals gegen Ex-Prinz Andrew

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das britische Königshaus hat weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Titelverlust von Andrew Mountbatten Windsor (65) getroffen – was für diesen zwar einen wenig überraschenden, jedoch trotzdem herben Schlag bedeutet. Denn seit dem 3. November ist die Biografie des jüngeren Bruders von König Charles III. (76) nicht mehr auf der offiziellen Webseite der Royals zu finden. "Die angeforderte Seite konnte nicht gefunden werden", ist unter dem Link aktuell nur zu lesen.

Biographie nicht mehr auffindbar Schon zuvor war seine Biografie auf der Webseite weniger prominent platziert worden, direkt unter die Rubrik von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44), die sich 2020 jedoch ihr königliches Engagement von sich aus abgelegt hatten. Die mittlerweile entfernte Biografie enthielt Informationen zu Andrews Leben und Wirken, darunter Details zu seiner Geburt am 19. Februar 1960 im Buckingham Palast als drittes Kind von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip. Auch seine Ehe mit Sarah Ferguson, die 1986 geschlossen und zehn Jahre später geschieden wurde, sowie die gemeinsamen Töchter Beatrice und Eugenie wurden erwähnt. Zudem war seine Zeit als Offizier in der Royal Navy und seine Rolle als Sonderbeauftragter für internationalen Handel Teil der nun gelöschten Biografie. Komplett gelöscht wurde der Ex-Prinz aber nicht: Trotz des Titelverlustes wird Andrew aber weiterhin auf der offiziellen Thronfolgeliste geführt. Er bleibt an achter Stelle, hinter den Kindern von Prinz Harry, Archie und Lilibet, und wird dort weiterhin als Duke of York bezeichnet – ein Titel, den er jedoch freiwillig abgelegt hat.