Anderer Vorname: Herzogin Meghan heißt eigentlich nicht Meghan

Seit ihrer Eheschließung mit Prinz Harry lautet Meghan Markles Name korrekterweise Meghan, Herzogin von Sussex. Denken die allermeisten, ist aber nicht ganz richtig, denn die 43-Jährige hat sich längst einen "Künstlernamen" zugelegt, wenn man so will. "Meghan" ist nämlich nur der zweite Vorname der Herzogin. Geboren wurde sie am 4. August 1981 nämlich als Rachel Meghan Markle .

Laut eigener Aussage ist Meghan derzeit so glücklich wie nie zuvor. "Von all den Dingen, die in meinem Leben passiert sind, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich jetzt, an diesem Punkt, so glücklich und dankbar bin", sagte sie im April während einer Veranstaltung des Time-Magazins in New York. Harry sei ein "Partner und Ehemann, der mich so sehr unterstützt hat", sagte die frühere Schauspielerin, sie führte auch ihre gesunden Kinder an. Bei all ihren Projekten - zuletzt erschien unter anderem eine Netflix-Serie mit ihr - sei das Wichtigste, "dass wir uns auf unsere Familie und unsere Kinder konzentrieren".

Das Verhältnis von Harry zu seinem Vater, König Charles III., gilt als zerrüttet.