An diese Regel musste sich Ex-Palastbutler Grant Harrold ohne Ausnahme halten

Wenn der britische König Charles III. sich zurückziehen will, dann kann er dies beispielsweise im sehr geräumigen Highgrove House im Südwesten Englands tun. Die britische Zeitung Mirror beschrieb die luxuriöse Villa einmal als "Zufluchtsort".

Grant Harrold betreute Charles als Butler vor Ort. Er gewährt immer wieder kleine Einblicke in seinen einstigen Alltag und die Zusammenarbeit mit den britischen Royals.

Poliermittel ist tabu

Besonderer Wert würde in Highgrove dem königlichen Interieur beigemessen, so Harrold Marie Claire zufolge. Es gehe "vor allem darum, die Handwerkskunst der Möbel zu respektieren, die oft schon seit Generationen dort standen", zitiert das Magazin des Adelskenner. Ein bestimmter Haushaltsgegenstand war daher für ihn tabu: "Ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass mir gesagt wurde, ich dürfe niemals Poliermittel für die Möbel verwenden – es musste immer Bienenwachs sein. Das war die Regel, ohne Ausnahmen."

Jenes Bienenwachs sei besser geeignet gewesen, "um das Holz zu konservieren und seine natürliche Schönheit zur Geltung zu bringen, ohne es im Laufe der Zeit zu beschädigen", so Harrold. Auch griffen er und das weitere Personal etwa auf "kleine Bürsten, die speziell dafür entwickelt waren, in die komplizierten Schnitzereien und schwer zugänglichen Ecken zu gelangen" zurück. Wenn Charles verreist würde stets "eine umfassende Reinigungsaktion" losgehen, berichtet der Ex-Butler. Marie Claire zufolge. Wenn der Monarch zurückkommt, habe es makellos zu sein.

Seit dem Jahr 1980 liegt das Highgrove-Anwesen mit neun Schlafzimmern und vier Empfangsräumen Charles am Herzen. Kurz nach dem Erwerb renovierte er es umfassend. Wie es darin aussieht, blieb großteils ein Geheimnis.

Auf der offiziellen Website rund um das Anwesen heißt es: "Highgrove ist die private Residenz Seiner Königlichen Hoheiten König Charles und Königin Camilla in der Nähe von Tetbury in Gloucestershire." Seit den 1980er Jahren waren sowohl das Haus als auch der Garten Gegenstand vieler Umbauten.