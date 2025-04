Am 14. Hochzeitstag: William und Kate in zärtlicher Pose auf neuem Foto

14 Jahre lang sind Großbritanniens Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate nun schon verheiratet. Das Paar hatte sich am 29. April 2011 in der festlich geschmückten Londoner Westminster Abbey das Jawort gegeben. Mittlerweile haben die beiden drei Kinder - Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (7).

Auf dem offiziellen Instagram-Account wurden Videos und Fotos veröffentlicht. Eines zeigt William und Kate in zärtlicher Umarmung. "Wunderbar, wieder auf der Isle of Mull zu sein. Vielen Dank an alle für diesen herzlichen Empfang", schrieben sie. Den Post unterzeichneten die beiden mit "W & C", ein Zeichen, dass sie ihn selbst verfasst hatten. Ihre Nachricht ergänzten sie mit einem roten Herzen.