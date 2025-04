Ex-Nanny: Was Kates Kinder abends machen - und die Sache, die verboten ist

Seit der Verlegung ihres Lebensmittelpunktes in ein Haus auf dem Anwesen von Schloss Windsor sollen Prinz William und Prinzessin Kate erstmals ohne Personal leben. Dem Telegraph zufolge steht in der Villa etwa kein freies Zimmer für das Kindermädchen der Royals zur Verfügung. Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo wurde 2014 eingestellt und gilt seitdem als fixer Bestandteil von Williams und Kates persönlicher Belegschaft.

In einem Interview verriet sie jetzt, wie ein typischer Abend bei William, Kate und ihren drei Kindern George (11), Charlotte (9) und Louis (7) aussah. "In diesen ruhigen Abendstunden lernt man sie erst kennen... Dann sind sie am entspanntesten", so Redgrave. "Man sieht dann auch, wie geerdet sie wirklich sind: höflich, verspielt und voller Persönlichkeit."

"Die Routine war immer dieselbe"

Routinen seien für die Kinder wichtig. "Wir haben uns immer an eine vertraute Struktur gehalten: ein warmes Bad, ruhiges Spiel, Geschichten und dann ins Bett", Redgrave im Sun-Gespräch. "Das sollte ihnen helfen, sich langsam zu entspannen." Das ehemalige königliche Kindermädchen führt aus: "Die Routine war immer dieselbe, egal, was am Tag passiert war." Die Hautpflege der Kinder beschrieb Redgrave als "wirklich einfach, sehr natürlich". Dabei kämen "keine Chemikalien" zum Einsatz. "Nur warmes Wasser, ein weiches Tuch und Pflege auf Pflanzenbasis".

Kein Fernsehen für die kleinen Royals

Die Kinder würden sich stark voneinander unterscheiden. George habe etwa abends gerne mit Bauklötzen gespielt, während seine Schwester Charlotte lieber ein Buch gelesen habe. Louis habe sich gerne mit seinen Stofftieren beschäftigt. Auf eine bei vielen sehr beliebte Abendbeschäftigung mussten die kleinen Royals aber verzichten: "Abends gab es keine Bildschirmzeit", so Redgrave. "Es ging nur darum, zu entschleunigen." Vor dem Schlafengehen bekommen die Kinder Sun zufolge warme Milch, Bananen oder etwas Reiskuchen.