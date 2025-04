Adelsexpertin über die Sache, die "schwer" auf William und Kate "lastet"

Vor 14 Jahren haben sich der britische Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate das Jawort gegeben. Zum Hochzeitstag war ein Ausflug auf eine Insel im Westen Schottlands, die Isle of Mull, geplant. Nach einem Tag voller offizieller Termine sollten die beiden dann die Nacht in einem Cottage verbringen, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Das Paar hatte am 29. April 2011 in der Londoner Westminster Abbey geheiratet. Die Kirche war mit Bäumen geschmückt und Millionen Menschen sahen die Zeremonie im Fernsehen. Mittlerweile haben die beiden drei Kinder - Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (7).

"Gleichberechtigte Partnerschaft"

Auf der Insel Mull sollten die beiden etwa ein Gemeindezentrum besuchen. Übernachtet haben sollen sie in einem Haus mit Selbstversorgung, wie PA meldete. Es bleibe abzuwarten, wer das Kochen übernehme, hatte es geheißen. Am zweiten Tag besuchen sie heute die Insel Iona. In Schottland haben die beiden eigene Titel: Duke and Duchess of Rothesay.

Die britische Adelsexpertin Jennie Bond will das Ehegeheimnis der Royals zu kennen. "Ich glaube, es ist eine ziemlich gleichberechtigte Partnerschaft. William ist ein viel anpackenderer Vater als sein Vater oder Großvater. Und ich glaube nicht, dass Catherine ihn mit weniger davonkommen lassen würde", so Bond im Gespräch mit der Zeitung Mirror. "Ihr erster Jahrestag seit Catherine in Remission ist, muss etwas ganz Besonderes sein. Jeder Meilenstein bringt sie ein Stückchen weiter weg von dem schrecklichen Tag, an dem bei ihr Krebs diagnostiziert wurde. Nach dem Tod seiner Mutter sagte William, er habe gewusst, dass es ihn stärker machen oder brechen würde, und er habe sich geweigert, sich brechen zu lassen", führt Bond aus. "Ich glaube, sie haben beide eine ähnliche Einstellung zum Umgang mit dem brutalen Jahr, das sie gerade hinter sich haben. Ihre Ehe ist, glaube ich, noch stärker als zuvor, und sie war bereits schon immer ein voller Erfolg. Ich glaube, sie mögen sich. Und zwar sehr. Und das ist etwas ganz anderes, als sich zu lieben - was sie übrigens auch tun. Und zwar sehr." Eine funktionierende Ehe sei "wichtig für die Monarchie (... ) aber auch auf menschlicher Ebene ist es für die Middletons (Kates Herkunftsfamilie) und den König sehr beruhigend zu wissen, dass William und Catherine eine so starke Einheit sind und mit so ziemlich allem fertig zu werden scheinen, was das Leben ihnen vorsetzt".

Kate hatte vor einem Jahr öffentlich gemacht, dass bei ihr nach einer Operation Krebs gefunden wurde. Sie bekam eine Chemotherapie. Auch Williams Vater, König Charles III., wird wegen einer Krebserkrankung behandelt. William sprach im November vom wahrscheinlich härtesten Jahr seines Lebens.

Kate musste in ihre Rolle hineinwachsen

Kate tritt nun wieder auf, wirkt gelöst. Dass hinter und vor ihr und William große Herausforderungen liegen, deutet Bond im Mirror-Gespräch an. "Es ist schön und gut zu denken, dass Catherine durch die Heirat mit einem Prinzen und als zukünftigen König das große Los gezogen hat", so die Adelsexpertin. "Aber ein Senior-Royal und eines Tages Königin zu werden, ist eine wirklich außergewöhnliche Rolle, die einsam und verwirrend sein kann. Ich glaube, William hat ihr geholfen, in diese Rolle hineinzuwachsen, und ich denke, er ist ihr für immer dankbar, dass sie bereit war, diese Aufgabe zu übernehmen (...)."

Bond wagt einen Blick in die Zukunft: "Gemeinsam stehen sie vor der Herausforderung, König und Königin zu werden, angesichts der Krebserkrankung des Königs möglicherweise etwas früher als erwartet. Das muss schwer auf ihnen lasten, aber gemeinsam sind sie stark."