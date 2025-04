Körpersprache-Expertin analysiert William: Was beim Papst-Begräbnis auffiel

Der britische Thronfolger Prinz William hat am Samstag an der Trauerfeier für Papst Franziskus teilgenommen. Der 42-Jährige reihte sich unter die Trauergäste auf dem Petersplatz im Vatikan und nahm schließlich neben dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Platz. Prinzessin Kate war nicht dabei. Sie stand auch nicht auf der offiziellen Liste der Trauergäste.

William "fast unsichtbar"

"Es ist wahrscheinlich das größte Kompliment für William, wenn man sagt, dass er bei der Beerdigung des Papstes fast unsichtbar war, mit seiner eleganten Körpersprache, die ruhig und angemessen wirkte (...)", so James. "Williams Aufgabe war es, Respekt zu zollen, und er hat sie perfekt erfüllt. Durch seine Größe war er auffällig, seine Körpersprache aber war zurückhaltend."

Es war das erste Mal, dass William König Charles III. bei einer internationalen Trauerfeier vertritt. Als Vertreter des Vereinigten Königreichs waren auch der britische Premierminister Keir Starmer zusammen mit seiner Frau Victoria und Außenminister David Lammy anwesend. Auch anwesend war Schottlands Premier John Swinney.

In einer speziellen Situation gab William den Ton an, wie James auffiel: "Als er mit Starmer am Sarg stand, neigte er in einem Moment der Besinnung leicht den Kopf. Er war es, der vorgab, wann die Pose zu Ende ist, denn er drehte sich zuerst aus ihr heraus, um den Starmers zu signalisieren, dass es Zeit war, sich zu entfernen." James bezeichnete Williams als "elegant, höflich und ohne Tamtam". Es zeige, dass er "eines Tages" der "ideale König" sein werde.