Altkönigin Margrethe ertappe Queen Mary bei Etikette-Hoppala

Margrethe II. feierte am 16. April ihren 86. Geburtstag. Zahlreiche Däninnen und Dänen haben ihrer Altkönigin dazu ein Ständchen gesungen. Das zeigte ein Video des Senders TV2. Darin war auch zu sehen, wie ihr Sohn König Frederik X. das Königreich Dänemark zusammen mit den Gratulanten und Gratulantinnen mit einem neunfachen "Hurra" hochleben ließ.

Anschließend spielte das Musikkorps der königlichen Leibgarde ein Konzert für die Jubilarin. Mit dabei auf den Stufen zum Innenhof des Schlosses Fredensborg gut 40 Kilometer nördlich von Kopenhagen waren Königin Mary, Margrethes Schwester Anne-Marie sowie die Hündin der Altkönigin, Dackeldame Tilia.

"Glaube nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist"

Dem Magazin Marie Claire zufolge verlief der Auftritt nicht ganz ohne Hoppala: Vor der Augen der Menge sei Königin Mary von Margrethe zurechtgewiesen worden. Der Grund: Sie hatte sich gebückt, um Dackel Tilia zu streichen. Hello! berichtet unter Berufung auf einen Fan, der sie Szene beobachtet hatte, dass Margrethe einschritt mit: "Ich glaube nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist." Mary habe sich sofort wieder aufgerichtet und König Frederik geschmunzelt.