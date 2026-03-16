"Alles Gute zum Muttertag": Prinz William postet Foto von sich mit Diana
Prinz William hat am britischen Muttertag am Sonntag an Prinzessin Diana erinnert. "Ich gedenke meiner Mutter, heute und jeden Tag. Ich denke an all diejenigen, die sich heute an jemanden erinnern, den sie lieben. Alles Gute zum Muttertag", heißt es auf dem offiziellen Account des Thronfolgers und seiner Ehefrau Prinzessin Kate auf Instagram zu einem Foto von Mutter und Sohn. Unterzeichnet ist der Post mit einem W. Ein Zeichen, dass William ihn selbst verfasst hat.
Dem US-People-Magazin zufolge entstand das verwaschene Bild im Jahr 1984 auf dem königlichen Anwesen Highgrove. William war damals zwei Jahre alt.
Prinz William (heute 43) hat seine Mutter früh verloren - Diana kam 1997 im Alter von 36 Jahren bei einem Autounfall in Paris ums Leben. William war damals 15, Bruder Harry zwölf Jahre alt. Fünf Jahre zuvor - 1992 - hatten sich der damalige Thronfolger und heutige König Charles und Diana getrennt.
Dianas Söhne, die das tragische Schicksal ihrer Mutter jahrelang zusammengeschweißt zu haben schien, haben sich inzwischen entfremdet. Beide ringen um ihr Vermächtnis. Prinz Harry hatte sich mit seiner Frau Herzogin Meghan vor rund sechs Jahren von seinen royalen Pflichten zurückgezogen. Mittlerweile leben die beiden mit ihren zwei Kindern Archie und Lilibet in den USA.
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