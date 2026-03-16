"Alles Gute zum Muttertag": Prinz William postet Foto von sich mit Diana

Prinz William hat am britischen Muttertag am Sonntag an Prinzessin Diana erinnert. "Ich gedenke meiner Mutter, heute und jeden Tag. Ich denke an all diejenigen, die sich heute an jemanden erinnern, den sie lieben. Alles Gute zum Muttertag", heißt es auf dem offiziellen Account des Thronfolgers und seiner Ehefrau Prinzessin Kate auf Instagram zu einem Foto von Mutter und Sohn. Unterzeichnet ist der Post mit einem W. Ein Zeichen, dass William ihn selbst verfasst hat.

Dem US-People-Magazin zufolge entstand das verwaschene Bild im Jahr 1984 auf dem königlichen Anwesen Highgrove. William war damals zwei Jahre alt.