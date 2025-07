Zwischen Glamour und Trauer: Jazmin Grace Grimaldi's bewegter Sommer

Jazmin Grace Grimaldi teilt Fotos von ihren Sommerferien

Ihre Herkunft ermöglicht es der 33-Jährigen dennoch, ein Leben voll Annehmlichkeiten zu führen und angesagte High-Society-Events zu besuchen. So zeigte sich Alberts Tochter vergangene Woche glamourös aufgebrezelt auf dem Festival de Télévision de Monte-Carlo, welches dieses Jahr zum 64. Mal stattfand.

Auf ihrem Instagram-Account gibt die in Kalifornien geborene Jazmin Grace Grimaldi außerdem regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Derzeit lässt sie ihre 37.500 Follower an ihren bewegten Sommerferien teilhaben.

So stand vor Kurzem unter anderem eine Reise nach Paris an - nachdem Alberts Tochter sonnige Tage an der kroatischen Küste genossen hatte.