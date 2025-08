Adelsexpertin: Trauer über private Entscheidung "ist der Preis, den Harry jetzt zahlen muss"

Dass sich Harrys Lebensmittelpunkt inzwischen in den USA befindet, könnte ein Mitgrund sein. Bond zum Mirror: "Diese schwierigen Entscheidungen werden durch die Tatsache erleichtert, dass Harry so weit weg lebt und nicht plant, jemals wieder nach Großbritannien zurückzukehren. Das ist nicht die ideal für eine Patenschaft." Harry werde es Bond zufolge verstehen, "wenn er außen vor gelassen wird und William als Patenonkel ausgewählt wird. Aber es muss trotzdem traurig für ihn sein, zu sehen, wie seine einst engen Freunde ihr Leben ohne ihn weiterführen, während William weiterhin die Wärme und den Spaß ihrer Freundschaft genießt. Das ist jedoch der Preis, den er für seine verletzenden Anschuldigungen und den erbitterten Streit mit seiner Familie zahlen muss". William und Harry standen sich einst sehr nahe, gelten inzwischen aber als zerstritten.

William hatte im Juni 2024 auch an der Trauung seines Freundes, die von Medien im Vereinigten Königreich als "Hochzeit des Jahres" bezeichnet wurde, teilgenommen. Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie der britische Thronfolger aus einem Mercedes-Kleinbus stieg und durch den Seiteneingang in die Kathedrale in der nordwestenglischen Stadt Chester huschte. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge nahm er als Trauzeuge an der Zeremonie teil.