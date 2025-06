Adelsexperten: Das könnten Prinzessin Kates Sommerferien-Pläne sein

Die Familie freue sich "auf einen Sommer voller erholsamer gemeinsamer Zeit", schreibt das US-People-Magazin. "Sie haben ein ruhiges Leben draußen in Norfolk, mit viel Freiheit, um an Orte wie den Strand zu gehen, und niemand stört sie", sagte die Adelsbiografin Sally Bedell Smith im People-Gespräch. Auch ein Besuch der Scilly-Inseln oder ein Urlaub in der Karibik wäre denkbar.

Naturverbunden

Außerdem könnten sich Kate und William König Charles III. und Camilla anschließen, die gerne auf ihrem Landsitz in Balmoral urlauben und dort immer wieder Gäste empfangen. So oder so dürfte Kate viel Zeit im Freien verbringen wollen: Sie empfindet nach eigenen Worten Erfahrungen in der Natur als spirituell. Das sagte die 43-jährige Königin in spe im April bei einem gemeinsamen Besuch mit Pfadfindern im Nationalpark Lake District im Nordwesten Englands. Kate hatte bereits zum britischen Muttertag Ende März ein Video gepostet, das ihre tiefe Verbundenheit zur Natur unterstrich. Unter anderem war sie dabei zu sehen, wie sie die Hände an einen Baum legte.

Familienfokus

Ihre Familie habe oberste Priorität, wird immer wieder berichtet. Und erst kürzlich durfte sich Thronfolger William über liebevolle Grüße seiner drei Kinder freuen. "Alles Gute zum Vatertag, Papa (vorher und nachher!)", konnte man auf dem offiziellen Instagram-Account des Prinzen und seiner Ehefrau neben zwei Fotos lesen - wohl in Anspielung darauf, dass William und sein Nachwuchs auf dem ersten Schnappschuss noch brav aufgereiht und artig lächelnd und auf dem zweiten bereits sichtlich ausgelassen im Gras liegend zu sehen sind. "Wir lieben dich! G, C & L." In Großbritannien wird der Vatertag jedes Jahr am dritten Sonntag im Juni gefeiert.