Adelsexperte: William und Kate "verletzt" von Fotoskandal

Nach anfänglichem Zögern hatte der Palast einen Post auf der Plattform X (vormals Twitter) veröffentlicht, in dem sich Kate selbst zu der Foto-Affäre, die schnell als "Kategate" bekannt wurde, äußerte. Sie habe "wie viele Amateurfotografen gelegentlich mit Bildbearbeitung experimentiert" und entschuldigte sich für jegliche Verwirrung, die das Bild hervorgerufen habe. Doch in seiner ursprünglichen Form veröffentlicht wurde das Foto nie.

Dass die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst hat, was in ihr und ihrer Familie vorging, dürfte schwer zu ertragen gewesen sein: "Es war die reinste Achterbahnfahrt für sie... Sie musste sich einer Chemotherapie unterziehen und versuchen, ihre Kinder zu schützen. Es war, als wäre man mitten in einem Tornado, ohne zu wissen, wann er sich beruhigen würde", so Ailsa Anderson, ehemalige Pressesprecherin von Queen Elizabeth.

Mitte Jänner 2024 hatte Kate sich einer Operation im Bauchraum unterziehen lassen. Fast zwei Wochen verbrachte sie daraufhin im Krankenhaus. Noch während sie sich von dem Eingriff erholte, erhielt sie eine Krebsdiagnose, die der Palast im März öffentlich machte. Inzwischen ist sie eigenen Angaben zufolge in Remission.