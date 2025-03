Roman Gottschalk über Vater Thomas: "Jetzt sollte man sowas nicht machen"

Gottschalk hatte weibliche Gäste in seiner Show "Wetten, dass..?" immer wieder mit einer gewissen Selbstverständlichkeit berührt, zum Beispiel am Knie.

"Ich habe Frauen im TV rein dienstlich angefasst. Wie ein Schauspieler, der im Film küsst, weil es im Drehbuch steht. Das lasse ich mir nicht als Attacke vorwerfen", hatte er dem Spiegel dazu gesagt. Trotzdem würde er das heute bleiben lassen. Offenbar aber nicht, weil er verstanden hat, warum sein Verhalten vielfach kritisiert wurde. Er würde das heute vielmehr deshalb bleiben lassen, weil er wisse, "dass gewisse Dinge mittlerweile politisch inkorrekt sind, die es damals nicht waren", sagte er dem Spiegel.

"Fand es okay"

"Jetzt sollte man sowas nicht machen, aber ich fand es in den Momenten, weil ich die Sendungen auch sah, vollkommen okay", sagt Roman Gottschalk in einem neuen Interview mit RTL. Und: "Wenn er einen Witz gemacht hat, der nicht gut rüberkam, hat er das nie so gemeint, dass er gemein sein wollte", so Roman, der im Interview auch angibt, seinen Vater zu vermissen. Thomas Gottschalk hat im Sommer seine Partnerin Karina geheiratet und lebt nun wieder in Deutschland.

Schon als Kind war Roman Gottschalk im Alltag mit der Popularität seines berühmten Vaters konfrontiert. "Also da waren wir in der Stadt, er hat mich von der Schule abgeholt. Und dann kam natürlich jeder zu ihm. Jeder wollte etwas von ihm. Ein Autogramm, ein kurzes Gespräch", sagte er 2023 den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dieser sei diesen Bitten nachgekommen. "Mein Vater ist halt so einer, der immer zugänglich sein wollte. So kannten die Leute ihn ja aus dem Fernsehen. Und so wollte er eben einfach auch in der Realität sein. Das aber habe ich erst später verstanden."