Abgehoben? Darum wollte Kate vor Verlobung mit William ihren Namen ändern

Durch ihre Hochzeit mit Prinz William wurde die einst bürgerliche Catherine Middleton Mitglied der Königsfamilie und damit in den Stand der Royals erhoben. Der offizielle Titel der 43-Jährigen lautet Her Royal Highness The Princess of Wales. Trotz ihrer erlauchten Position wird Catherine aber nach wie vor zumeist mit ihrem informellen Namen "Kate" angesprochen - und das, obwohl dieser Williams Frau zutiefst zuwider sein soll. Wieso Kate lieber Catherine wäre Prinz William und die zukünftige Mutter seiner drei Kinder lernten einander während ihrer Studienzeit an der St. Andrews Universität kennen und lieben. Nach ihrem Uniabschluss rückte Catherine Middleton durch ihre Beziehung mit dem Thronfolger immer mehr ins Rampenlicht. Vor ihrer Hochzeit wurde das Paar von der britischen Presse liebevoll als "Kate und Wills" bezeichnet und so wurde die zukünftige britische Königsgattin der Welt schlicht und ergreifend als "Kate" bekannt.

Berichten zufolge soll die dreifache Mutter aber alles andere als ein Fan des Namens "Kate" sein. 2008 soll sie ihren Freunden sogar ein E-Mail geschrieben haben, in dem sie diese anflehte, sie Catherine zu nennen. Wieso Kate nicht länger Kate genannt werden wollte? Adels-Experten zufolge war ihr der Spitzname offensichtlich nicht nobel genug. Bereits zwei Jahre vor ihrer Verlobung mit Prinz William im Jahr 2010 mutmaßten Adelskenner, dass sich die Langzeitfreundin des Royals auf ihre Rolle als Mitglied der Königsfamilie vorbereiten würde. "Es sieht so aus, als würde sie es auch sehr ernst nehmen", schrieb etwa Kolumnist Adam Helliker im Sunday Express.