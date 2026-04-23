"8 ist toll": Palast veröffentlicht Geburtstagsvideo von Prinz Louis

Schelmisch lächelnd und mit Zahnlücke: Zu seinem achten Geburtstag sind am 23. April ein auf Instagram ein aktuelles Bild und ein Video von Prinz Louis veröffentlicht worden. Das Foto wurde vom offiziellen Fotografen des Paares, Matt Porteous, aufgenommen. Wo und wann es entstand, wurde zunächst nicht mitgeteilt. "Happy Birthday", liest man daneben.

Louis ist nach Prinz George (12) und Prinzessin Charlotte (10) das jüngste Kind von Prinz William und Prinzessin Kate. Er war am 23. April 2018 im Londoner St.-Mary's-Hospital auf die Welt gekommen. Noch am selben Tag hatte er seinen ersten öffentlichen Auftritt, als sich Kate und William mit ihm vor dem Eingang der Geburtsklinik zeigten. Er steht an vierter Stelle der englischen Thronfolge.

In einem an seinem Ehrentag geposteten Video sieht man den Prinzen etwa beim Laufen am Strand oder beim Sprung ins Wasser in Action. "Vielen Dank für all die Geburtstagswünsche für Prinz Louis. Acht ist toll!", kommentierte der Palast den Clip.