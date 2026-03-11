6 Jahre nach Royal-Austritt: Adelsexperte gibt Update zu Williams und Harrys Beziehung

Rund sechs Jahre ist es her, dass sich der britische Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan von ihren royalen Pflichten losgesagt haben. Ihr Sohn Prinz Archie wurde am 6. Mai 2019 noch in London geboren. Tochter Prinzessin Lilibet kam im Juni 2021 schon in Kalifornien zur Welt. Das Verhältnis zu den Royals gilt nach diversen Vorwürfen nach wie vor als zerrüttet. Zwischen Harry und Vater König Charles gab es aber bereits Annäherungsversuche. Bei Harry und seinem älteren Bruder, Thronfolger Prinz William, habe sich jedoch wenig geändert, so Adelsexperte und Autor Omid Scobie. Harry habe auf "den Moment, in dem sein Bruder Rechenschaft ablegen würde" gewartet - "eine Gelegenheit, über die vielen Missstände zu sprechen, die sich bis zu diesem Zeitpunkt angesammelt hatten, und damit abschließen zu können", erzählt Scobie im Gespräch mit dem US-People-Magazin. Bis heute habe sich "nichts geändert". Scobie: "Die Erwartungen, Wünsche und Hoffnungen von Prinz Harry sind genau dieselben wie damals – und keine davon wurde erfüllt."

Als schwer belastet gilt das Verhältnis spätestens seit Harry und Meghan mit US-Talkshow-Legende Oprah Winfrey im Jahr 2021 vor laufenden Kameras über ihren Ausstieg sprachen und sich bitter beklagten. Es folgten eine Netflix-Dokuserie und Harrys Autobiografie "Spare" (zu Deutsch: "Reserve"), in der er vor allem gegen William und Königin Camilla austeilte. Scobie: "Der Ball liegt bei William" Harry habe damals immer wieder versucht, mit William direkt und "über gemeinsame Freunde und Personen, die beide in ihrem Leben für wichtig halten", in Kontakt zu treten, so Scobie zu People. "Der Ball liegt nun schon seit einiger Zeit bei William. Und er hat sich entschieden, ihn nicht nur zurückzuschlagen, sondern in die andere Richtung zu kicken." Charles und Harry hätten sich beide um eine Aussöhnung bemüht. William gehe "dieser Angelegenheit" eher aus dem Weg. "Ich möchte das nicht wieder auf Williams Rolle zurückführen, aber als zukünftiger König sollte man meinen, dass eines der Dinge, mit denen er leicht umgehen können sollte, die Familie ist."