Royals-Beobachter überrascht von Prinzessin Charlottes neuem Aussehen

Entstanden ist das Foto am ostenglischen Wohnsitz der Familie in Anmer Hall (Grafschaft Norfolk). Charlotte ist darauf lächelnd in einem blauen Blümchenkleid zu sehen. Nur selten ist sie aktuell in der Öffentlichkeit zu sehen - weshalb das Bild offenbar bei einigen für einen Überraschungs-Moment sorgte.