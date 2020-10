Royale Hochzeit: Mitglied der britischen Königsfamilie hat sich überraschend getraut

Prinzessin Alexandra, auch als Lady Ogilvy bekannt, ist eine Enkelin von König Georg V. Bei ihrer Geburt stand sie an 6. Stelle der britischen Thronfolge, rückte aber über die Jahre immer weiter zurück. Am 24. April 1963 heiratete sie selbst in der Westminster Abbey in Anwesenheit der gesamten königlichen Familie Angus Ogilvy, den zweiten Sohn von David Ogilvy, 12. Earl of Airlie.