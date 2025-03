Tochter von "Mr. Bean"-Star schildert ihr Leiden innerhalb "zerrütteter Familie"

Mit einer "zerrütteten Familie" zu leben, wie sie es nennt, sei für die heute 30-jährige Tochter des ehemaligen Paares tatsächlich nicht einfach gewesen, wie sie jetzt enthüllte. "Ich habe in meinen Zwanzigern so viel Chaos und Einsamkeit erlebt. Jetzt, mit 30, kann ich klar erkennen, wo ich damals war und was in den dunkelsten Tagen in mir vorging", schreibt die Schauspielertochter laut Daily Mail in einem Beitrag auf Instagram. "Ich war so verloren und begann mich erst mit Ende Zwanzig einigermaßen normal zu fühlen. Ich war immer zwischen den Welten gefangen; gehöre nicht hierher, aber gehöre auch nicht dorthin."