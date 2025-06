Romeo Beckham: Erste Worte zum Familiendrama?

Der Haussegen in der Familie Beckham soll seit einiger Zeit gehörig schief hängen: Der älteste Sohn Brooklyn (26) hat sich angeblich stark von seiner Familie distanziert. Die Gründe sind vielfältig: Mama Victoria Beckham (51) soll sich nicht gut mit Brooklyns Ehefrau Nicola Peltz (30) verstehen, vor allem aber soll die Beziehung mit Bruder Romeo (22) im Argen liegen: Romeo datet aktuell Model und DJane Kim Turnbull (24), die Ex-Freundin von Brooklyn. Was diesem angeblich gar nicht gefällt. Es ist also wahrlich kompliziert.

"Liebe, wen du liebst"

In einer zeitlich begrenzten Story postete er ein Bild des spanischen Fußballtrainers Luis Enrique, der in einer Doku über den tragischen Tod seiner Tochter spricht. Diese erlag 2019 im Alter von neun Jahren dem Knochenkrebs.

Anscheinend ergriffen davon, schrieb Romeo die Zeilen: "Ich sehe mir solche Dinge an, schaue mich selbst an und frage mich, warum ich mich über etwas so Unbedeutendes im Großen und Ganzen aufrege." Ein Verweis auf all die Schlagzeilen rund um Brooklyns Streit mit der Familie?

Das Statement schließt Romeo mit folgenden Zeilen ab: "Liebe, wen du liebst, ohne es zu hinterfragen, kümmert euch umeinander, respektiert euch gegenseitig und genießt das Leben." Der 22-Jährige dürfte damit seine Freundin Turnbull meinen, der er mit der Aussage "Liebe, wen du liebst, ohne es zu hinterfragen" seinem großen Bruder den Vorrang gibt.

Romeo Beckhams Instagram-Profil zählt 3,9 Millionen Follower (Stand: Juni 2025).