Roland Trettl und Miriam Höller: Nun spricht Trettls Ex-Frau

Anfang 2025 gaben der TV-Koch und Moderator Roland Trettl und Model sowie Ex-Stuntfrau Miram Höller via Instagram ihre Beziehung bekannt. "True!!", schrieb Trettl damals zu einem gemeinsamen Foto. Auch zum diesjährigen Valentinstag ließen die beiden ihren immer noch brodelnden Gefühlen auf Instagram freien Lauf: Beide posteten ein gemeinsames Foto, auf dem sie vor Glück strahlen und sich umarmen. Begleitend zum Foto schrieb Trettl: "Mit dem richtigen Menschen ist jeder Tag Valentinstag. (...) Schön, dich gefunden zu haben." Das Liebesglück von Trettl und Höller stößt auch auf Kritik. Vor allem, dass sie 16 Jahre jünger ist als er und Trettl zuvor verheiratet war, gefällt nicht jedem. Nun meldet sich Trettls Ex-Ehefrau Diana Trettl selbst zu Wort - und nimmt sich dabei kein Blatt vor den Mund.

Diana Trettl findet klare Worte: "Möchte etwas klarstellen" Roland und Diana Trettl ließen sich 2023 scheiden. Trotz der Trennung zeigt sie keinerlei Verbitterung oder Wut gegenüber ihrem Ex-Mann und seiner neuen Partnerin. Stattdessen äußerte sie sich positiv über die neue Lebenssituation: "Wir sind beide wieder glücklich in neuen Beziehungen, die zu uns und unserem Leben passen", schrieb sie ebenfalls auf Instagram. "Wo man sein darf, wie man ist, und wo man sich nicht für den Partner in eine Richtung verdrehen muss." Diana appellierte an die Öffentlichkeit: "Gönnt den beiden ihr Glück. Ich tue es." In Ihrem Posting griff Diana Trettl einen kritischen und auch zynischen Kommentar eines Users auf, der ursprünglich an Roland gerichtet war: "So einfach ist das. Alte Frau und Kind abschieben, was Neues starten. Wird sich schon jemand darum kümmern." Das allerdings möchte Diana Trettl so nicht stehen lassen und gibt Einblicke in die Trennung von Roland: "Ich möchte etwas klarstellen. Mein Ex-Mann hat weder Frau noch Kind verlassen. Wir haben uns getrennt, weil wir als Paar nicht mehr glücklich waren."