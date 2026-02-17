US-Medien: Jessica Alba nach 18 Ehejahren offiziell geschieden

Hollywood-Star Jessica Alba und ihr langjähriger Ehemann Cash Warren sind US-Medienberichten zufolge geschiedene Leute. Dem gut informierten Promiportal TMZ zufolge werden sich Alba und Warren das Sorgerecht für ihre Kinder teilen. Die Schauspielerin, die offiziell den Nachnamen ihres Mannes angenommen hatte, heiße laut TMZ nun auch privat wieder Alba.

Anfang 2025 hatte Alba die Trennung öffentlich gemacht. "Ich befinde mich schon seit Jahren auf einer Reise der Selbstverwirklichung und Transformation - sowohl als Einzelperson als auch in der Partnerschaft mit Cash", schrieb sie auf Instagram. "Ich bin stolz darauf, wie wir als Paar und in unserer Ehe in den vergangenen 20 Jahren gewachsen sind, und es ist nun an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Entwicklung als Individuen aufschlagen", so Alba.

"Werden für immer eine Familie sein"

Weiter hieß es im Statement: "Wir gehen mit Liebe, Freundlichkeit und Respekt füreinander in die Zukunft und werden für immer eine Familie sein. Unsere Kinder haben für uns oberste Priorität, und wir bitten aktuell darum, unsere Privatsphäre zu respektieren."

Alba und der Filmproduzent Warren lernten sich 2004 am Set von "Fantastic Four" kennen. Alba spielte in dem Film eine Hauptrolle, während Warren als Assistent des Regisseurs arbeitete. 2008 heirateten die beiden. Das Ex-Paar hat zwei Töchter und einen Sohn.