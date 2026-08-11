Rod Stewart sagt Auftritt ab, braucht „medizinischen Eingriff“

Popstar Rod Stewart (81) hat ein Konzert in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig abgesagt. Wegen eines „unvorhergesehenen aber kleinen medizinischen Eingriffs“ würde der Auftritt nicht stattfinden, teilte die Veranstaltungsstätte Riverbend Music Center am Tag des geplanten Konzerts mit. Es soll nachgeholt werden. „Es wird erwartet, dass sich Rod schnell erholt, und er freut sich darauf, nach Cincinnati zurückzukehren“, hieß es weiter.

Weitere Angaben zu dem Eingriff machte der „Forever Young“-Sänger in seinen sozialen Medien nicht. In dieser Woche standen im Rahmen seiner laufenden „One Last Time“-Tournee weitere Konzerte in den USA an. Laut der Tourdaten sind bis Mitte September Auftritte in den USA und in Mexiko geplant.