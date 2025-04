Trauerfall: Früher Tod erschüttert Familie von Rod Stewart und Penny Lancaster

Stewarts Schwiegertochter Nicole Stewart gab am Mittwochabend bekannt, dass ihre ältere Schwester Christina im Alter von nur 38 Jahren verstorben ist.

"Meine beschützende große Schwester, die mir immer den Rücken freigehalten hat. Sie gab jedem das Gefühl, gesehen, geliebt und geborgen zu sein. Sie war der Kitt, der uns und so viele andere zusammengehalten hat. Christina, ich liebe dich so sehr", fügte Nicole Stewart hinzu. "Du hast viel geliebt. Du hast versorgt. Du hast beschützt. Und Familie war dir alles."

Christina Artukovich lebte laut Daily Mail in Los Angeles, in der Nähe des Wohnorts von Nicole und deren Ehemann Liam. Die Todesursache der jungen Frau wurde nicht bekannt gegeben. Berichten zufolge wurde sie am 31. März um 23:48 Uhr für tot erklärt.

Rod Stewarts Familie in Trauer

Liam Stewarts Mutter Rachel Hunter (Anmerkung: Rod Stewarts zweite Frau) war eine der ersten, die ihr Beileid aussprach. "Mein Herz – für dich und deine Familie. So ein Schock. Sie hatte immer so eine unglaubliche Energie, ein riesiges Herz. Meine Liebe an euch alle. Viel Glück, süßer Engel", schrieb sie.

Stewarts Ehefrau Penny Lancaster, die seit 2007 mit dem Musiker verheiratet ist, zeigte sich im Kommentarbereich ebenfalls zutiefst betroffen. "So herzzerreißend. Mein tiefstes Beileid", schrieb sie. Auch die erste Frau des Musikers drückte ihre Anteilnahme aus. Alana Stewart, mit der der Sänger von 1979 bis 1984 verheiratet war, kommentierte: "Es tut mir so leid. Gott segne dich und deine Familie. Ich sende dir Liebe und Gebete."

Rod Stewart, der im Jänner 2025 seinen 80. Geburtstag feierte, hat acht Kinder von fünf Müttern. Er ist Vater von vier Töchtern: Renee (32), Ruby (37), Kimberly (45) und Sarah (61) sowie vier Söhnen: Aiden Patrick (14), Alastair Wallace (19), Liam (30) und Sean (44).