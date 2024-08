Droht Scheidung? Rod Steward setzt mit Entscheidung Ehe aufs Spiel

Mit seiner dritten Ehefrau Penny Lancaster ist Sänger Rod Stewart seit 2007 verheiratet. Die beiden haben zwei Söhne und lebten bis jetzt skandalfrei.

Berichten zufolge soll es in ihrer Ehe derzeit aber gewaltig kriseln. Grund für die Beziehungsprobleme sollen unterschiedliche Zukunftspläne der beiden sein.

Rod Stewart will den Rest seines Lebens auskosten Erst im Juli hatte Stewart, der am 10. Jänner 79 Jahre alt geworden ist, im Interview mit dem Boulevard-Portal The US Sun erzählt, sich bewusst zu sein, dass "seine Tage gezählt" seien. Der britische Altstar, der vor einigen Jahren wegen Prostatakrebs behandelt wurde und den Krebs besiegte, hat aber nicht vor, in naher Zukunft kürzerzutreten. Im Gegenteil. Das Wort Ruhestand gebe es für ihn überhaupt nicht. "Streich das Wort", sagte der Musikstar, der nach eigener Aussage viel Sport treibt und seine Modelleisenbahn in riesigen Spezialkoffern auf Tournee mitnimmt, um sich die Zeit im Hotel zu vertreiben, vor einigen Monaten im dpa-Interview. Sein Leben will er in vollen Zügen auskosten: "Ich werde die letzten paar Jahre so gut wie möglich genießen. Ich sage ein paar - wahrscheinlich noch 15. Das schaffe ich locker, mein Freund."

Bei seinem Vorhaben, sein Leben in den USA fortzusetzen, scheint der Musiker die Rechnung aber ohne seine Ehefrau Penny Lancaster gemacht zu haben. Für Leben in USA: Riskiert Stewart, Ehefrau zu verlieren? Laut Daily Mail soll der Rock-Star seiner Gattin eigentlich versprochen haben, seine 74-Millionen-Dollar-Villa in Beverly Hills zu verkaufen und ganz nach Großbritannien zurückzukehren. Im vergangenen Jahr hatte Stewart noch verkündet, dass es "Zeit sei, die USA zu verlassen." Nun heißt es aber, Stewart würde sein in Los Angeles doch nicht aufgeben wollen, um mit Lancaster in ihr 5,8-Millionen-Dollar-Landgut in Harlow zu ziehen. Das Paar würde verzweifelt an seiner 17-jährigen Ehe arbeiten. Doch die Daily Mail will erfahren haben, dass sich die beiden derzeit in einer "Pattsituation" befinden: Stewart würde sich weigern, die USA zu verlassen. Lancaster hingegen sei wütend, weil sie nicht länger in Los Angeles leben will, während ihr Ehemann seinen Las-Vegas-Vertrag verlängert hat.

Lancaster hat vor wenigen Tagen von "familiären Problemen" gesprochen, ohne Details zu nennen. Ein Insider plauderte in der Zwischenzeit aus: "Rod liebt sein Leben in LA und fliegt für seine Auftritte hin und her nach Las Vegas. Er verbringt viel Zeit mit seinen Enkelkindern und veranstaltet fast jeden Sonntagabend zu Hause ein Bankettessen für eine Gruppe seiner besten Freunde." Für ihn scheint der Entschluss, in den USA zu bleiben, derzeit festzustehen. Er hat das Haus, das zum Verkauf stand, inzwischen vom Markt genommen. Zwei lukrative Angebote für die 9-Schlafzimmer-Villa in L.A. soll Stewart vor Kurzem abgelehnt haben. Lancaster, die regelmäßig Show "Loose Women" auftritt, würde aber Großbritannien als ihr "Zuhause" betrachten - was zu einer Ehekrise geführt haben soll. "Penny hat keine Pläne, nach LA zurückzukehren, wovon sie kein Fan ist, während Rod derzeit keine Pläne hat, zurückzukehren", zitiert die Daily Mail eine Quelle. "Sie befinden sich in einer Pattsituation und Penny ist wütend, dass Rod sein Wort gebrochen hat. Es geht jetzt darum, ihre Ehe zu retten." Stewart und Lancaster selbst haben sich bisher noch nicht zu den Gerüchten geäußert.