Rod Stewart: Konzertabsagen wegen gesundheitlichen Problemen

Die britische Rocklegende Rod Stewart hat seine zwei geplanten Konzerte am 29. und 30. Mai im renommierten Colosseum des Caesars Palace in Las Vegas überraschend abgesagt. Ärgerlich für Fans: Die Absage erfolgte nur wenige Stunden vor Beginn der ersten Show. Wie ein Sprecher des Sängers gegenüber der Las Vegas Review betonte, wurde die Entscheidung aufgrund von gesundheitlichen Problemen des 81-Jährigen sowie auf ärztlichen Rat hin getroffen. "Auf Anraten seines Arztes hat Rod Stewart seine Auftritte im Colosseum im Caesars Palace in Las Vegas am 29. und 30. Mai leider abgesagt, wird aber voraussichtlich ab dem 2. Juni mit weiteren Shows zurückkehren," hieß es in der offiziellen Mitteilung.

Stewart: "Ich muss meine Stimme schonen" Der Musiker selbst veröffentlichte ebenso eine Erklärung an seine Anhänger. "Ich entschuldige mich bei meiner Fan-Familie. Ich muss meine Stimme schonen, während ich mich von einer Nasennebenhöhlenentzündung erhole. Ich freue mich darauf, euch bei einer zukünftigen Show im Caesars Palace oder auf der Tournee in diesem Sommer zu sehen," so der Musiker. Kritische Stimmen in den sozialen Medien Trotz der Worte von Stewart zeigten sich die Fans ob der Absage enttäuscht und irritiert – insbesondere jene, die bereits angereist waren. Laut dem US-Portal Page Six erfuhren einige Konzertbesucher erst wenige Stunden vor Beginn von der Entscheidung. Eine enttäuschte Person berichtete auf der Plattform X, sie sei weniger als zwei Stunden vor dem geplanten Konzertstart um 19:30 Uhr von der Absage informiert worden.