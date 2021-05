Robert Geiss äußert sich zu Restaurant-Rauswurf in Kölner Pizzeria

Die Reality-TV-Stars Robert und Carmen Geiss ("Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie") sind in einer Pizzeria in Köln vom Ordnungsamt überrascht worden. Eine Sprecherin ihrer Produktionsfirma sagte am Dienstag, in dem Restaurant habe ein Dreh für eine Doku-Soap des Paars stattgefunden, was erlaubt sei: "Das Lokal musste geräumt werden, und wir mussten die Dreharbeiten beenden und zurück ins Hotel fahren". Nun hat sich Robert Geiss auch selbst zu Wort gemeldet. Man habe im Gegenzug für den Dreh im Lokal, das einem Freund gehört, zu Mittag ebendort essen wollen.

Aussage gegen Aussage

Die Nachbarn seien schließlich schuld an der Räumung gewesen: "Was machen sie? Neidisch sein und das Ordnungsamt benachrichtigen", sagt Geiss gegenüber RTL.de. Das Ganze habe ein "Nachspiel" - das Ordnungsamt müsse den Ausfall in "irgendeiner Form" übernehmen.

Die Stadt Köln stellte das Ereignis allerdings anders dar. Dreharbeiten seien in dem Restaurant nicht im Gange gewesen und auch nicht vorbereitet worden, stellte ein Sprecher der Stadt klar. Kameras und Beleuchtungseinrichtungen seien ebenso wenig vorhanden gewesen wie eine Drehgenehmigung. "Auch wurde mündlich von den angetroffenen Personen nicht darauf verwiesen, dass Dreharbeiten zeitnah geplant sind oder aktuell stattfinden würden."