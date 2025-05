Robert De Niro: Scharfe Kritik an Trump in Cannes

Der US-amerikanische Schauspieler Robert De Niro war am Dienstag, 13. Mai, bei der Eröffnungszeremonie der 78. Filmfestspiele von Cannes anwesend. Der 81-Jährige erhielt die Goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk.

Trump ist für de Niro ein "Banause"

"Ich fühle mich dem Festival in Cannes sehr verbunden", hatte De Niro im Voraus mitgeteilt. "Gerade jetzt, wo uns so vieles in der Welt auseinanderreißt, bringt Cannes uns zusammen - Geschichtenerzähler, Filmemacher, Fans und Freunde."

Was und vor allem wer die Welt derzeit spaltet, spezifizierte der zweifache Oscar-Preisträger bei seiner Dankesrede. Er übte deutliche Kritik an Donald Trump und forderte Hollywood zu einem politischen Signal auf.

Vor allem kritisierte er Trumps Pläne, Zölle auf im Ausland produzierte Filme zu erheben, und bezeichnete ihn als "Banausen". "In meinem Land kämpfen wir mit aller Macht um die Demokratie, die wir einst für selbstverständlich hielten", zeigte sich De Niro kämpferisch.