Filmverleiher Michael Stejskal (Filmladen), sieht in den Ankündigungen, von denen man nicht wisse, „ob es eine Blödheit ist, die Substanz hat oder nur eine der vielen dahingesagten“, noch keine unmittelbare Auswirkung für seinen Bereich. „In erster Linie würde es die Produzenten betreffen, die ja ihre Filme exportieren wollen“, meint er. „In zweiter Linie würde es auch uns betreffen, weil das Produktionsvolumen sinken würde.“ Die Dinge seien mittlerweile „derart verflochten, dass mir die Fantasie fehlt, wie man so eine Regelung ausgestalten kann, dass sie der US-Filmwirtschaft wirklich nützen würde“, sagt Stejskal.

„Vieles von dem, was Trump ankündigt, ist rätselhaft und wird dann auch wieder zurückgenommen“, sagt Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann des WKO-Fachverbands Film und Musik (Grüne). „Vielleicht ist das jetzt einmal ein Schlag ins Wasser, um eine Welle zu erzeugen, die aufrüttelt. Europa sollte es tatsächlich aufrütteln, denn wir befinden uns offensichtlich jetzt auch in einer Art Kulturkampf und da sollte sich Europa entsprechend positionieren."

In Hollywood machte man sich umgehend Gedanken, was die Ankündigung bedeuten könnte. Kino-Blockbuster genauso wie Netflix-Serien werden in Kanada, Ungarn oder Australien gedreht – auch in Österreich, wo seit zwei Jahren ebenfalls finanzielle Anreize locken.

Tatsächlich erwirtschaftet die US-Filmindustrie in allen wichtigen Märkten eine positive Handelsbilanz für die USA. Er finde die Drohung Trumps daher „ziemlich schockierend, weil Film ein extrem internationales, grenzüberschreitendes Medium ist, gerade bei uns in Österreich, in ganz Europa, aber auch in Amerika. Das ist das große Asset der Film- und Kinokultur.“ Man könne „nicht einfach zuschauen, wenn sich Amerika auch in der Filmproduktion aus der Internationalität zurückzieht und sich reamerikanisiert.“

Der Produzent (Amour fou) sieht sich darin bestärkt, „dass wir rasch die Investitionsverpflichtung für Streamer brauchen. Weil diese Eskalation das Problem verschärfen wird: Streamer machen hier Riesenumsätze, aber nur ein Teil der Projekte wird auch in Europa gedreht. Es kann nur die Antwort sein, dass wir das umsetzen, was die EU vorschlägt und rechtlich ermöglicht: eine faire Beteiligung der Streamer an der Produktion europäischen und österreichischen Programms.“

Im Regierungsprogramm ist eine solche Streamingabgabe enthalten.