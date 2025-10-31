Fentanyl-Tragödie in Promi-Familie: Tod von De Niros Enkel führt zu 5 Festnahmen
In New York wurden am Donnerstag fünf Personen festgenommen, die laut US-Medienberichten im Zusammenhang mit dem Tod von Teenagern durch mit Fentanyl versetzte Tabletten stehen, darunter Robert De Niros Enkel Leandro De Niro-Rodriguez.
Leoandro starb am 2. Juli 2024 im Alter von nur 19 Jahren. In einem Interview mit dem US-Magazin People gab De Niro an, "ungläubig" gewesen zu sein, als er vom Ableben Leandros erfuhr. "Es ist einfach ein Schock", so der Oscarpreisträger. "Ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde."
Fünf Verdächtige wegen prominenten Fentanyl-Toden verhaftet
Sofia Marks, die in den Medien als "Percocet Princess" bekannt wurde, war bereits 2023 angeklagt worden, die Medikamente verkauft zu haben, die zum Tod von Leandro De Niro-Rodriguez führten. Die fünf nun festgenommenen Verdächtigen - Grant McIver, Bruce Epperson, Eddie Barreto, John Nicolas und Roy Nicolas - sollen Teil eines kriminellen Netzwerks gewesen sein, das Tausende gefälschte verschreibungspflichtige Opioid-Pillen, darunter mit Fentanyl versetzte Präparate, an Teenager und junge Erwachsene in New York City vertrieb, zitiert ABC News die Staatsanwaltschaft.
Den Anklagen zufolge führten die von den Beschuldigten verteilten Fentanyl-Pillen zum Tod von drei 19-Jährigen, darunter Leandro De Niro-Rodriguez und Akira Stein (2003-2023), Tochter von Blondie-Mitbegründer Chris Stein (75). Offiziell nennt die Anklageschrift die Namen der Opfer nicht, doch Strafverfolgungsbehörden bestätigten diese Angaben gegenüber ABC News.
Leandro De Niro-Rodriguez starb am 2. Juli 2023 in seiner Wohnung. Er wurde 19 Jahre alt. Seine Mutter Drena De Niro machte öffentlich, dass ihr Sohn offenbar an einer Tablettenüberdosis gestorben war. Auf Instagram schrieb sie damals: "Jemand hat ihm mit Fentanyl versetzte Pillen verkauft. Ein Versehen war das nicht, die Dealer wussten, dass die Pillen mit dem gefährlichen Stoff gestreckt waren." Leandro, der wie sein Großvater Robert De Niro als Schauspieler tätig war, hatte unter anderem in "A Star is Born" (2018) mitgespielt.
Fentanyl-Krise in den USA
Die Vereinigten Staaten kämpfen seit Anfang der 2000er Jahre mit einer wachsenden Fentanyl-Krise. Das synthetische Opioid gilt als eines der stärksten Schmerzmittel der Welt - bereits zwei Milligramm können tödlich sein. Fentanyl wird häufig als Streckmittel für illegale Drogen wie Heroin, Kokain oder Amphetamine verwendet, aber auch in Form gepresster Tabletten angeboten. Die Droge ist geruchlos, billig und leicht erhältlich, was das Risiko für unbeabsichtigte Überdosierungen enorm erhöht.
Prominente Todesfälle durch Fentanyl unterstreichen die Gefährlichkeit: Rapper Coolio (1963-2022), Schauspielerin Anne Heche (1969-2022) und Frank Vallelonga Jr. (1962-2022) starben nach Einnahme von Fentanyl. Der Tod von Rapper Mac Miller (1992-2018) zeigt die Härte der Strafen für Dealer: Der Mann, der ihm die Droge verkauft hatte, erhielt eine Haftstrafe von fast elf Jahren.
