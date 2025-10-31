Fentanyl-Tragödie in Promi-Familie: Tod von De Niros Enkel führt zu 5 Festnahmen

In New York wurden am Donnerstag fünf Personen festgenommen, die laut US-Medienberichten im Zusammenhang mit dem Tod von Teenagern durch mit Fentanyl versetzte Tabletten stehen, darunter Robert De Niros Enkel Leandro De Niro-Rodriguez.

Leoandro starb am 2. Juli 2024 im Alter von nur 19 Jahren. In einem Interview mit dem US-Magazin People gab De Niro an, "ungläubig" gewesen zu sein, als er vom Ableben Leandros erfuhr. "Es ist einfach ein Schock", so der Oscarpreisträger. "Ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde."

Fünf Verdächtige wegen prominenten Fentanyl-Toden verhaftet

Sofia Marks, die in den Medien als "Percocet Princess" bekannt wurde, war bereits 2023 angeklagt worden, die Medikamente verkauft zu haben, die zum Tod von Leandro De Niro-Rodriguez führten. Die fünf nun festgenommenen Verdächtigen - Grant McIver, Bruce Epperson, Eddie Barreto, John Nicolas und Roy Nicolas - sollen Teil eines kriminellen Netzwerks gewesen sein, das Tausende gefälschte verschreibungspflichtige Opioid-Pillen, darunter mit Fentanyl versetzte Präparate, an Teenager und junge Erwachsene in New York City vertrieb, zitiert ABC News die Staatsanwaltschaft.