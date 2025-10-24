Robbie Williams: Herber Millionenverlust in der Schweiz

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Robbie Williams hat bei einem Immobiliengeschäft in der Schweiz einen erheblichen finanziellen Verlust erlitten. Der Popstar verkaufte kürzlich eine luxuriöse Villa im exklusiven Genfer Vorort Vandœuvres für lediglich 16 Millionen Schweizer Franken (umgerechnet: rund 17 Millionen Euro), obwohl er 2020 während der Pandemie dafür 29 Millionen Franken (rund 31 Millionen Euro) bezahlt hatte. Das entspricht einem Verlust on 13 Millionen Franken (14 Millionen Euro) oder rund 45 Prozent.

Verkauf erwies sich als äußerst schwierig Laut der Schweizer Zeitung Tribune de Genève wurde die Villa an einen Portfoliomanager aus der Region verkauft – aber erst, nachdem das Anwesen mehr als zwei Jahre am Markt war. Das rund 8.500 Quadratmeter große Anwesen sollte ursprünglich als Rückzugsort und Zweit-Wohnsitz dienen, doch geplante Umbauten wurden nie umgesetzt. Experten vermuten, dass der Zustand des Gebäudes und ausbleibende Renovierungen den Verkauf erschwert haben. Ein Immobilienfachmann schätzt, so die Zeitung, dass zusätzliche Investitionen von etwa fünf Millionen Franken nötig wären, um das Anwesen zu modernisieren – ein Faktor, der potenziellen Käufer höchstwahrscheinlich ebenso wenig gefallen haben dürfte.