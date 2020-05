Robbie Williams möchte jetzt TV-Produzent werden

Die Höhen und Tiefen des Showgeschäfts kennt Popstar Robbie Williams (46) nur allzu gut und ist auf den großen Bühnen dieser Welt zu Hause. Jetzt möchte er aber eine neue Sparte im Show-Biz bespielen. "Es gibt einen neuen Pfad, den ich beschreiten werde - Fernsehen. Und ich bin total begeistert davon", erzählte er dem "Mirror".

Dabei geht es allerdings nicht um eine Jurorentätigkeit, wie bei "The X-Factor" oder gar eine Teilnahme an Reality-TV-Shows wie der britischen Version des Dschungelcamps. "Wenn meine Karriere in einer Phase wäre, in der ich darauf angewiesen bin, wäre ich sehr dankbar dafür - aber das ist sie nicht", erklärte er seine Beweggründe für die Absage.

Vielmehr möchte er selbst aktiv werden und TV-Formate gestalten. Fünf davon seien bereits "in der Mache". Mehr möchte er dazu aber noch nicht verraten, da "es so eine frühe Phase ist, dass ich mich nicht traue, darüber zu sprechen."