Victoria Beckhams jüngster Karriereschritt sorgt für Konkurrenz in der Ehe

Sie "hofft, den TV-Erfolg ihres Mannes mit einer neuen Netflix-Show nachzuahmen", zitiert The Mirror einen Insider aus Produktionskreisen.

Dass ihre Doku mit jener von David Beckham wohl verglichen werden wird, soll ihr dabei aber durchaus bewusst sein. "Sie denkt und hofft, dass es wirklich gut laufen wird, aber bei dieser Art von Fernsehen besteht immer die Gefahr, dass es irgendwie nach hinten losgeht", heißt es.

Die Beckhams sind seit 1999 verheiratet und haben vier Kinder. Victoria wurde in den 1990ern mit der britischen Popgruppe "Spice Girls" ("Wannabe") berühmt - damals unter dem Spitznamen Posh Spice.

Später baute sich die Britin, die 1974 in England geboren wurde, eine Karriere in der Modebranche auf. Die neue Produktion soll auch Einblick ins Familienleben der Beckhams geben, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. In der ersten Produktion "Beckham" hatte das Paar ebenfalls über privatere Dinge gesprochen.