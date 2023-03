Rita Moreno über ihr großes Problem bei der Arbeit mit Jason Momoa

Größendifferenz

An der Seite der beiden Stars wird in dem Streifen auch Jason Momoa ("Aquaman") zu sehen sein - was für Moreno aus eine bestimmten Grund eine Herausforderung gewesen sei: "Jason Momoa ist der größte Mensch der Welt", sagte sie gegenüber dem Promiportal E! News. "Ich sprach tatsächlich mit seinem Gürtel. Dieser Mann ist so verdammt groß. Ich meine, er ist so irgendwo da oben und du schaust auf seinen Gürtel und sagst dann: 'Hey, ich bin es, Rita.'"