Renata Lusin: OP bei wenige Tage alter Tochter Tessa

Die beiden deutschen "Let"s Dance"-Profitänzer Renata und Valentin Lusin sind kürzlich erneut Eltern geworden. Das Paar veröffentlichte ein Foto von sich auf Instagram - küssend und mit einem in eine Decke eingewickelten Säugling. "Yuhuuu! Wir haben es geschafft!", schrieb Renata Lusin dazu. Die kleine Tessa sei nach einer "wunderschönen Geburt" zur Welt gekommen. "Wir halten unser zweites Wunder in den Armen."

Kurz nach der Geburt musste bei dem Mädchen ein Eingriff vorgenommen werden, wie Lusin jetzt auf Instagram öffentlich machte. Der Grund war ein verkürztes Zungenbändchen, das zu Stillproblemen geführt habe. Dieses wurde nach umfassender Aufklärung "in zwei Sekunden mit dem Laser getrennt", sagt sie in einem ausführlichen Video. Auch die erste Tochter des Paares konnte aufgrund des Lippenbändchens nicht gut trinken. "Stella war unzufrieden, hungrig und hat kaum zugenommen", so Lusin. "Als ich Stella das erste Mal nach der OP angelegt habe, musste ich so bitter vor Glück heulen."