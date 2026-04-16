Renata Lusin: OP bei wenige Tage alter Tochter Tessa
Die beiden deutschen "Let"s Dance"-Profitänzer Renata und Valentin Lusin sind kürzlich erneut Eltern geworden. Das Paar veröffentlichte ein Foto von sich auf Instagram - küssend und mit einem in eine Decke eingewickelten Säugling. "Yuhuuu! Wir haben es geschafft!", schrieb Renata Lusin dazu. Die kleine Tessa sei nach einer "wunderschönen Geburt" zur Welt gekommen. "Wir halten unser zweites Wunder in den Armen."
Kurz nach der Geburt musste bei dem Mädchen ein Eingriff vorgenommen werden, wie Lusin jetzt auf Instagram öffentlich machte. Der Grund war ein verkürztes Zungenbändchen, das zu Stillproblemen geführt habe. Dieses wurde nach umfassender Aufklärung "in zwei Sekunden mit dem Laser getrennt", sagt sie in einem ausführlichen Video. Auch die erste Tochter des Paares konnte aufgrund des Lippenbändchens nicht gut trinken. "Stella war unzufrieden, hungrig und hat kaum zugenommen", so Lusin. "Als ich Stella das erste Mal nach der OP angelegt habe, musste ich so bitter vor Glück heulen."
"Kann jetzt glücklich weiter stillen"
Bei Tessa seien die Probleme noch deutlicher aufgetreten: "Die gleichen Schmerzen wie bei Stella. Kauen anstatt saugen. Tessa konnte es mit den Lippen etwas besser kompensieren, deshalb nahm sie in zwei bis drei Tagen gut zu, aber ich wusste, es war nicht richtig." Nun die Erleichterung: "Auf jeden Fall kann ich jetzt glücklich weiter stillen und die Folgeprobleme, die später entstehen können, wie Still- und Essprobleme, Schlafstörungen, Bauchschmerzen und Verstopfung, veränderte Zungenruhelage, Mundatmung, Sprechstörungen, Fehlstellungen und Karies, werden hoffentlich nicht entstehen."
Sowohl Renata als auch Valentin Lusin sind Profitänzer und wurden durch die RTL-Show "Let's Dance" bekannt. Beide kennen sich schon seit mehr als 20 Jahren - einst führte sie ein Inserat zusammen. Renata Lusins Mutter hatte damals einen Tanzpartner für ihre Tochter gesucht. Kurz darauf begann die Liebesgeschichte der beiden. 2024 kam Tochter Stella zur Welt. Vor ihrer Geburt waren die Lusins sehr offen mit ihrem Wunsch umgegangen, endlich Eltern zu werden. Renata hatte mehrere Fehlgeburten erlitten.
Für Valentin Lusin kam das private Glück nur wenige Wochen nach einem kleinen Rückschlag bei "Let"s Dance". In der aktuell laufenden 19. Staffel war er Anfang März an der Seite von Tanzpartnerin Sonya Kraus überraschend schon in der ersten regulären Folge ausgeschieden.
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