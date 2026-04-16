Carolin Kebekus: Wie kommen zweite Kinder zustande?

Carolin Kebekus fragt sich als junge Mutter manchmal, wie überhaupt zweite Kinder zustande kommen. "Erstmal braucht's die Gelegenheit", sagte die Komikerin und Entertainerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Aber wann eigentlich, wenn da immer dieser kleine Mensch mit seinen Trampel-Füßen zwischen einem liegt? Oder soll man die Zeit nutzen, wenn das Baby gerade im Bett ist - und dann möglichst schnell und geräuschlos?"

Vielfach habe die Mutter aber auch einfach keinen Bock, weil sie super gestresst sei, nicht genug Schlaf abbekommen oder nicht genug gegessen habe. "Und dann gibt es dieses Overtouched-Syndrom, dass man den ganzen Tag von einem Kleinkind Füße und Hände im Gesicht hatte und Finger in der Nase und nur denkt: Ich will, dass mich heute überhaupt niemand mehr anfasst!" Kebekus greift die Problematik auch in der nächsten Folge der "Carolin Kebekus Show" auf, die ab Donnerstagabend um 19.30 Uhr in der ARD-Mediathek bereitsteht.