Reese Witherspoon über Missbrauch in früherer Beziehung
Hollywood-Megastar Reese Witherspoon, eine der einflussreichsten Frauen der Traumfabrik, ließ in einem aktuellen Interview tief in ihre Seele blicken – und in ihre Vergangenheit. Im Podcast "The Interview" (Folge vom 20. September) sprach die 49-Jährige nämlich über die Folgen ihrer früheren Beziehung, die von Missbrauch geprägt war.
"Mein Geist war geschwächt"
Witherspoon blickt im Gespräch auf die Anfänge ihrer Karriere in den 1990er-Jahren zurück. Damals war sie in einer Beziehung – und nicht so selbstbewusst wie heute, gibt sie gegenüber der Podcast-Moderatorin Moderatorin Lulu Garcia-Navarro zu. "Ich war sehr gut darin, professionell zu sein, mich zu präsentieren und das Richtige zu tun", so der "Natürlich blond"-Star (via People.com). "Aber ich war emotional nicht reif, als ich jung war, und man gerät in Beziehungen, die für einen nicht funktionieren, und manchmal erkennt man nicht einmal die Dynamik, die sich abspielt."
Und weiter: "Als ich [aus der Beziehung] rauskam, brauchte ich eine Weile, um mich wieder zu fangen. Mein Geist war geschwächt, weil ich dachte, all die schrecklichen Dinge, die diese Person über mich gesagt hat, seien wahr." Witherspoon fügte hinzu: "Ich musste mein Gehirn neu verdrahten."
Die Schauspielerin habe mit vielen Leuten gesprochen, die in missbräuchlichen Beziehungen waren, und sie alle hatten eines gemeinsam: die Betroffenen konnten nicht erkennen, wie schlecht sie von ihrem Partner behandelt wurden. Auch sie selbst konnte es in ihrer Beziehung nicht sehen, betont Witherspoon im Podcast und gibt zu: "Es hat lange gedauert, bis ich die Frau war, die ich jetzt bin."
Fans spekulieren, um welche Beziehung es sich handelt
Reese Witherspoon war bisher zweimal verheiratet: Von 1999 bis 2007 mit Schauspielkollegen Ryan Philippe (mit dem sie auch zwei Kinder hat) und von 2011 bis 2023 mit dem Schauspielagenten Jim Toth.
Fans spekulieren in sozialen Medien derzeit darüber, von welcher Beziehung Witherspoon gesprochen haben könnte. Die meisten User tippen auf ihren "Eiskalte Engel"-Co-Star Philippe. Grund für die Scheidung soll Phillippes Eifersucht auf Witherspoons großen Erfolg gewesen sein. Phillippes missmutiges Gesicht, als Witherspoon 2006 den Hauptrollen-Oscar für ihre Rolle in "Walk the Line" entgegennahm, gilt bis heute als einer der denkwürdigsten Momente der Oscars-Historie. Gerüchten zufolge soll Philippe sie außerdem mit der Schauspielerin Abbie Cornish betrogen haben. Philippe und seine Tochter Ava sollen zudem kein gutes Verhältnis zueinander haben.
Psychischer und verbaler Missbrauch
Es ist nicht das erste Mal, dass Witherspoon öffentlich darüber spricht, in einer missbräuchlichen Beziehung gewesen zu sein. Schon 2018 (damals war sie noch mit Toth verheiratet) verriet sie Talkshow-Legende Oprah Winfrey im Interview für Oprah.com, dass sie in der Beziehung "psychischen" und "verbalen" Missbrauch erlebt habe. "Ich war noch sehr jung und es war tiefgreifend", erinnerte sich die Schauspielerin damals und fügte hinzu, dass diese Erfahrung "meine Persönlichkeit auf zellulärer Ebene verändert hat, weil ich für mich selbst eingestanden bin."
Dass sie diese Beziehung hinter sich gelassen habe, sei "einer der Gründe, warum ich aufstehen und sagen kann: 'Ja, ich bin ehrgeizig.' Denn jemand hat versucht, mir das zu nehmen."
