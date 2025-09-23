Reese Witherspoon über Missbrauch in früherer Beziehung

Hollywood-Megastar Reese Witherspoon , eine der einflussreichsten Frauen der Traumfabrik, ließ in einem aktuellen Interview tief in ihre Seele blicken – und in ihre Vergangenheit. Im Podcast "The Interview" (Folge vom 20. September) sprach die 49-Jährige nämlich über die Folgen ihrer früheren Beziehung, die von Missbrauch geprägt war.

"Mein Geist war geschwächt"

Witherspoon blickt im Gespräch auf die Anfänge ihrer Karriere in den 1990er-Jahren zurück. Damals war sie in einer Beziehung – und nicht so selbstbewusst wie heute, gibt sie gegenüber der Podcast-Moderatorin Moderatorin Lulu Garcia-Navarro zu. "Ich war sehr gut darin, professionell zu sein, mich zu präsentieren und das Richtige zu tun", so der "Natürlich blond"-Star (via People.com). "Aber ich war emotional nicht reif, als ich jung war, und man gerät in Beziehungen, die für einen nicht funktionieren, und manchmal erkennt man nicht einmal die Dynamik, die sich abspielt."

Und weiter: "Als ich [aus der Beziehung] rauskam, brauchte ich eine Weile, um mich wieder zu fangen. Mein Geist war geschwächt, weil ich dachte, all die schrecklichen Dinge, die diese Person über mich gesagt hat, seien wahr." Witherspoon fügte hinzu: "Ich musste mein Gehirn neu verdrahten."

Die Schauspielerin habe mit vielen Leuten gesprochen, die in missbräuchlichen Beziehungen waren, und sie alle hatten eines gemeinsam: die Betroffenen konnten nicht erkennen, wie schlecht sie von ihrem Partner behandelt wurden. Auch sie selbst konnte es in ihrer Beziehung nicht sehen, betont Witherspoon im Podcast und gibt zu: "Es hat lange gedauert, bis ich die Frau war, die ich jetzt bin."