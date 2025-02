"Also diese Freundin von mir, die ich nicht wirklich gut kannte, die aber eine sehr ernsthafte, talentierte Schauspielerin war, hat mich gebeten, ihr einen Preis zu verleihen", erinnert sich Witherspoon. "Aber ich war noch nie bei dieser Preisverleihung gewesen, also dachte ich, es wäre so etwas wie eine Veräppelung [der Ausgezeichneten]. Also bin ich auf die Bühne und habe sie veräppelt.“

"Wir sind keine Freunde mehr. Ich mache keine Witze – wir sind keine Freunde mehr", so Witherspoon offen. Und weiter: "Ich glaube, sie mag mich nicht mehr. Ich fand es so lustig und hatte einfach das falsche Publikum. Es war ziemlich schlimm. Ja. Kein Scherz, sie redet nicht mehr mit mir."

Witherspoon sprach von Kate Winslet

Um wen es sich bei der anderen Schauspielerin handelte, verriet Witherspoon jedoch nicht. Nach der Veröffentlichung des Interviews begaben sich Fans jedoch sofort auf Spurensuche – und fanden schnell heraus, dass es sich dabei nur um den britischen "Titanic"-Star Kate Winslet handeln könne. Tatsächlich übergab Witherspoon Winslet bei den BAFTA/LA Cunard Britannia Awards im Jahr 2007 einen Preis. Auch das Entertainment-Portal JustJared.com ist sich sicher, dass Witherspoon von diesem Vorfall spricht.

Das Portal gibt sogar Witherspoons damalige Rede an Winslet wieder:

„Ich wollte immer ein europäischer Filmstar sein, riesige Sonnenbrillen tragen, aufwendige Halstücher tragen, selbstgedrehte Zigaretten rauchen und Savoir-faire und Gravitas haben. Stellen Sie sich mein Glück vor, als Kate Winslet in meine Nachbarschaft zog, an meiner Tür klingelte und sagte: [im britischen Akzent] 'Dahling, Sam ist gerade auf der Schießerei, und ich glaube, unsere Kinder sind gleich alt.' Könnten sie sich vielleicht zum Spielen verabreden und oh, übrigens, es ist fast 9 Uhr und ich hatte nichts zu trinken, hast du Wein?'"

Witherspoon betonte aber auch, dass sie Winslets "Furchtlosigkeit" bewundere. "Als ich sie in 'Iris' sah und sie sich auszog und in diesen See sprang, dachte ich: 'Wow, ich wette, dieser See ist wirklich kalt.' Und dann dachte ich: 'Wow, es gibt einen Schauspieler ohne Angst.'"