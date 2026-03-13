Red-Carpet-Saison: Welche Eingriffe Stars vor den Oscars machen lassen

Um in der Preisverleihungs-Saison auf dem Red Carpet zu strahlen, unterziehen sich Stars und Sternchen oftmals kurzfristig Beauty-Behandlungen. Höhepunkt der sogenannten Award-Season sind auch dieses Jahr die Oscars, welche am 16. März in Los Angeles stattfinden. Wir verraten, wie sich Promis für prestigeprächtige Events wie die Academy-Awards fit für den roten Teppich machen. Laserbehandlungen So schwört etwa Jennifer Aniston auf Laserbehandlungen. Die Kosmetikerin ihres Vertrauens hat einmal aus dem Nähkästchen geplaudert und verraten, dass sie prominente Kundinnen - darunter auch Minnie Driver, Natasha Lyonne, Kaitlyn Dever und Camila Morrone - im Vorfeld der Golden Globes auf Veranstaltungen und Partys vorbereitet habe. Mit dem Magazin People sprach die bei Stars angesagte Kosmetikerin Joanna Czech über die Behandlung, welche Stars wie Aniston gerne vor ihren großen Auftritten genießen.

Laut der Promi-Gesichtspflegerin ist Anistons Geheimnis für einen strahlenden Auftritt auf dem roten Teppich der rund 2.700 US-Dollar teure LYMA-Laser, auf den auch Kate Hudson und Gwyneth Paltrow schwören sollen. Die spezielle Laser-Behandlung soll Falten entgegenwirken. Was den LYMA-Laser aber so besonders mache, sei die Tatsache, dass die Behandlung nicht-invasiv und nicht-ablativ ist und es daher keine Ausfallzeiten gibt. "Es hilft, kleine Makel zu beruhigen und zu lindern, und ich sehe auch einen straffenden Effekt auf der Haut", sagte Czech. Vor den Golden Globes habe ihr Rekord bei 54 Gesichtsbehandlungen innerhalb von fünf Tagen gelegen, verriet die Beauty-Expertin bei dieser Gelegenheit. Von Dermaplaning bis Botox Zu den Top-Behandlungen, auf die Prominente vertrauen, zählen neben Fillern und Botox auch Dermaplaning für einen sofortigen Glow-Effekt. Dabei werden Flaum und abgestorbene Hautschüppchen sanft entfernt, was für einen strahlenden Teint sorgt und die Aufnahme von Pflegeprodukten erleichtert. Ebenfalls beliebt bei den Reichen und Schönen in Hollywood sind Hydra-Facial-Behandlungen, bei denen die Haut porentief gereinigt und gepflegt werden soll.