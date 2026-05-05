Die australische Schauspielerin Rebel Wilson und ihre Frau Ramona Agruma sind erneut Eltern geworden. "Wir sind stolz, die Geburt unserer zweiten Tochter Rose Estelle zu verkünden", schrieb Wilson zu einem gemeinsamen Instagram-Post der beiden. Ein Foto zeigt das schlummernde Mädchen eingewickelt in ein Tuch und mit einer rosa-blau gestreiften Masche auf dem Kopf. "Was für ein wunderbarer Segen, ein weiteres kleines Mädchen zu haben“, so Wilson weiter. "Seit dem 4. Mai sind wir jetzt zu viert!"

Wilson und Agruma hießen im November 2022 ihre erste Tochter Royce Lillian auf der Welt willkommen. Das Kind war mit Hilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen. "Ramona und ich sind unglaublich dankbar und gesegnet, unsere Familie wachsen zu lassen", schrieb die Australierin jetzt zur Geburt der zweiten Tochter.