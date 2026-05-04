Cameron Diaz gibt mit 53 unerwartete Geburt von drittem Baby bekannt - so lautet der Name
Schauspielerin Cameron Diaz ist im Alter von 53 Jahren noch einmal Mama geworden. Sie und ihr Ehemann Benji Madden haben die Geburt ihres dritten Kindes auf Social Media bekannt gegeben. Es ist ein Bub. Auch den Namen des Babys verrät das Paar.
Benji Madden und Cameron Diaz freuen sich über Nachwuchs
Der Rockmusiker Madden teilte die freudige Nachricht auf Instagram mit den Worten: "Cameron und ich sind überglücklich und fühlen uns unendlich gesegnet, die Geburt unseres dritten Kindes, Nautas Madden, bekannt zu geben. Willkommen auf der Welt, mein Sohn!! "
"Wir genießen das Leben mit unserer Familie – unsere Kinder sind gesund und glücklich, und wir sind unendlich dankbar!!! Wir haben eine tolle Zeit", fügte Madden hinzu. "Alles Gute – Familie Madden."
In den Kommentaren kommentierte Diaz das Ppsting mit fünf Herz-Emojis.
Die Schauspielerin und der Musiker, die 2015 heirateten, sind bereits Eltern der sechsjährigen Tochter Raddix und des zweijährigen Sohnes Cardinal.
Leihmutterschaft?
Medienberichten zufolge kamen die beiden Kinder mithilfe einer Leihmutter zur Welt. Diaz, die sich in den vergangenen Jahre eine Pause von der Schauspielerei gegönnt hatte, um sich auf ihr Familienleben zu konzentrieren, und Madden haben diese Berichte jedoch nie offiziell bestätigt. Es ist auch nicht bekannt, ob ihr drittes Kind von einer Leihmutter stammt und wann es zur Welt gekommen ist.
Das für seine Zurückhaltung bekannte Paar hält sein Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und teilt nur gelegentlich Neuigkeiten mit seinen Fans.
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