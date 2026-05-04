Cameron Diaz gibt mit 53 unerwartete Geburt von drittem Baby bekannt - so lautet der Name

Schauspielerin Cameron Diaz ist im Alter von 53 Jahren noch einmal Mama geworden. Sie und ihr Ehemann Benji Madden haben die Geburt ihres dritten Kindes auf Social Media bekannt gegeben. Es ist ein Bub. Auch den Namen des Babys verrät das Paar. Benji Madden und Cameron Diaz freuen sich über Nachwuchs Der Rockmusiker Madden teilte die freudige Nachricht auf Instagram mit den Worten: "Cameron und ich sind überglücklich und fühlen uns unendlich gesegnet, die Geburt unseres dritten Kindes, Nautas Madden, bekannt zu geben. Willkommen auf der Welt, mein Sohn!! "

"Wir genießen das Leben mit unserer Familie – unsere Kinder sind gesund und glücklich, und wir sind unendlich dankbar!!! Wir haben eine tolle Zeit", fügte Madden hinzu. "Alles Gute – Familie Madden."