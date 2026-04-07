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Rapper Offset in der Nähe eines Casinos in Florida angeschossen

Kurz zuvor hatte der Musiker noch mit Fans für Fotos posiert. Nach dem Vorfall befindet er sich im Spital. Zwei Personen wurden festgenommen.
07.04.2026, 09:21

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Offset, mit Zöpfen und Anzug, trägt ein silbernes Haaraccessoire vor einem schillernden Hintergrund.

Rapper Offset wurde am Montag in Florida angeschossen, nur wenige Augenblicke nachdem er lächelnd mit Fans in einem Casino gesehen worden war, wie sein Sprecher und Medienberichte bestätigten.

Offset im Spital; zwei Personen festgenommen

"Wir können bestätigen, dass Offset angeschossen wurde und sich derzeit im Krankenhaus in medizinischer Behandlung befindet", zitiert Page Six aus einem offiziellen Statement. 

Der Zustand des Rappers sei stabil und er werde engmaschig überwacht, heißt es weiter.

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Zuvor berichtete TMZ, dass der 34-Jährige in der Nähe des Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, Florida, angeschossen worden sei. 

"Die Polizei von Seminole war sofort vor Ort und die Situation war schnell unter Kontrolle", erzählte Offsets Sprecher der Daily Mail. "Zwei Personen wurden von der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Das Gelände ist gesichert und es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Der Betrieb läuft normal weiter."

Das Ausmaß seiner Verletzungen ist noch unklar.

kurier.at, spi  | 

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