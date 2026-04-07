Rapper Offset in der Nähe eines Casinos in Florida angeschossen

Rapper Offset wurde am Montag in Florida angeschossen, nur wenige Augenblicke nachdem er lächelnd mit Fans in einem Casino gesehen worden war, wie sein Sprecher und Medienberichte bestätigten.

Offset im Spital; zwei Personen festgenommen

"Wir können bestätigen, dass Offset angeschossen wurde und sich derzeit im Krankenhaus in medizinischer Behandlung befindet", zitiert Page Six aus einem offiziellen Statement.

Der Zustand des Rappers sei stabil und er werde engmaschig überwacht, heißt es weiter.