Rapper Kollegah hatte schweren Autounfall: "Airbag ging nicht auf"

Der bekannte deutsche Rapper Kollegah alias Felix Antoine Blume hat einen schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn überstanden. Der 41-Jährige veröffentlichte am Sonntagabend ein Video auf Instagram, das das Ausmaß des Unglücks zeigt. Darin ist sein völlig zerstörter Maybach zu sehen, der abgeschleppt wird. Im Hintergrund steht ein ebenfalls beschädigter Lastwagen.

Laut Kollegah ereignete sich der Unfall bei geringer Geschwindigkeit. "Der LKW raste mit über 100 km/h in den 15 km/h schnellen Maybach", erklärte der Rapper in dem Video. Es ist anzunehmen, dass er gerade in einem Stau stand, als der Auffahrunfall passierte.