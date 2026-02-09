Rapper Kollegah hatte schweren Autounfall: "Airbag ging nicht auf"
Der bekannte deutsche Rapper Kollegah alias Felix Antoine Blume hat einen schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn überstanden.
Der 41-Jährige veröffentlichte am Sonntagabend ein Video auf Instagram, das das Ausmaß des Unglücks zeigt. Darin ist sein völlig zerstörter Maybach zu sehen, der abgeschleppt wird. Im Hintergrund steht ein ebenfalls beschädigter Lastwagen.
Laut Kollegah ereignete sich der Unfall bei geringer Geschwindigkeit. "Der LKW raste mit über 100 km/h in den 15 km/h schnellen Maybach", erklärte der Rapper in dem Video. Es ist anzunehmen, dass er gerade in einem Stau stand, als der Auffahrunfall passierte.
Trotz des heftigen Aufpralls hatte der Musiker großes Glück. Geschehen ist ihm nämlich nichts. "Ich drehte mich, prallte in eine Mauer. Der Airbag ging nicht auf. Dennoch stieg ich unverletzt aus und bedankte mich bei Gott, dass er mich ein weiteres Mal beschützt hat", schilderte Kollegah den Vorfall.
Mehr Details über den Vorfall sind bis dato nicht bekannt.
