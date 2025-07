Rachel Zegler: Neuer Freund nach heimlicher Trennung?

Schauspielerin Rachel Zegler (24), zuletzt im Disney-Megaflop "Schneewittchen" zu sehen, hat sich bereits Ende letzten Jahres still und heimlich von ihrem Freund, Schauspieler Josh Andrés Rivera (30) getrennt, verrät eine Quelle dem Magazin Us Weekly.

Ist Musicaltänzer Zeglers Neuer?

Zegler soll aber schon wieder vergeben sein – nämlich an den Musical-Tänzer Nathan Louis-Fernand (27). Die beiden wurden gemeinsam bei einem Konzert von Popstar Sabrina Carpenter in London Anfang gesichtet. Die Zeitung The Sun veröffentlichte Fotos, auf denen sich die beiden Turteltäubchen küssen.

Louis-Fernand war bereits in britischen Musical-Produktionen wie "Der König der Löwen" oder "Hamilton" zu sehen, zurzeit ist er als Backgroundtänzer in der Neuinszenierung von "Evita" am West End tätig. Es ist anzunehmen, dass sich Zegler und Louis-Fernand dort kennenlernten, spielt Zegler doch die titelgebende Hauptrolle (wofür sie reichlich Lob einheimst).

Ob Zegler und Louis-Fernand tatsächlich ein Paar sind, ist aber bis dato nicht offiziell bestätigt.