Davon träumen viele Quiz-Fans: Einmal Günther Jauch auf dem Ratestuhl gegenübersitzen. Mit einem Pokerface, schlagfertigem Humor und ein wenig Schadenfreude brachte der TV-Moderator schon Tausende Kandidaten und Kandidatinnen mit der Hoffnung auf einen Millionengewinn ins Schwitzen. Ob das Publikum bei der Frage nach seinem Alter auf Anhieb richtig liegen würde? Am 13. Juli wird Deutschlands beliebtester Quizmaster 70 Jahre alt.

Privat meidet Jauch den Trubel um seine Person, bleibt seinem Wohnort Potsdam verbunden und findet abseits des Fernsehens auf seinem Weingut an der Saar eine zweite Heimat. Die Frage, wie und wo er seinen Geburtstag verbringt, lässt der „Wer wird Millionär?“-Moderator unbeantwortet. Jauch will am liebsten nicht gefunden werden.

Jauch geht zum 70er lieber nicht ans Telefon

„Also es ist zu empfehlen, dass man an dem Tag nicht ans Telefon geht. Da werde ich versuchen, mich dran zu halten. Ich denke, es wird gelingen“, sagte er wenige Wochen vor seinem Geburtstag der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. „Für mich sind genau solche Daten nicht so wichtig und ich neige dann auch nicht dazu, da ein großes Aufhebens zu machen.“ Sein Freund Thomas Gottschalk hatte zu seinem 70. Geburtstag 2019 eine große ZDF-Abendshow bekommen.

„So wie wir Günther Jauch kennen, mag er ohnehin keine Lobhudeleien“, sagt RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner der dpa. Hat er sich in den vielen Jahren als Moderator verändert? RTL: „Uns ist außer dem etwas lichter werdenden Haupthaar keine Veränderung aufgefallen.“

Aber Jauch ist längst nicht nur im Unterhaltungsfach eines der beliebtesten Fernsehgesichter. Er war Sportkommentator („Das aktuelle Sportstudio“) und moderierte von 2011 bis 2015 eine politische Talkshow bei der ARD, die seinen Namen trug. In Meinungsumfragen galt er vor Jahren sogar als Wunschkandidat für das Bundespräsidentenamt.

Als Mäzen für Potsdam engagiert

In Potsdam lebt Jauch eher zurückgezogen mit Ehefrau Thea - schon gut 30 Jahre lang. Sie haben vier Kinder. Manchmal plaudert der Journalist, der die meisten seiner Kollegen siezt, doch über Privates: Ein Musterschüler war Jauch mit einer Abinote von 3,1 sicher nicht. Auch Kochen und Tanzen gehört nicht zu seinen Stärken, wie er mal in Interviews erzählte.

Bekannt ist der TV-Star als Mäzen, der in Potsdam mit Millionen-Spenden die Sanierung historischer Bauwerke ermöglichte - 2014 etwa für die verfallene Neptungrotte im weltberühmten Schlosspark Sanssouci.

Aber auch für die Hilfsorganisation „Arche“ für Kinder und Familien engagiert er sich. Jauchs historische Villa Kellermann am Seeufer in Potsdam beherbergte bis 2024 ein Spitzenrestaurant, das zuerst Tim Raue mit eröffnet hatte. Im Juni erhielt der Fernsehmann den Verdienstorden des Landes Brandenburg.

Dabei verriet er, dass seine Fernsehpreise kaum im Regal, sondern eher im Keller oder in der Garage landen. Dort könnten aber einige besondere Schätze stehen, denn Jauchs Leidenschaft sind Oldtimer. Ein Opel Olympia Rekord Caravan von 1954 ist aber vor allem auf seinem Weingut in Kanzem an der Saar in Rheinland-Pfalz unterwegs.

Jauch sieht sich als ewiger „Winzer-Azubi“

Dort packt Jauch bei allem an, was gerade anfällt: vom Telefondienst im Büro über Reinigungsarbeiten bis zum Weinausschenken an Kunden. Als Winzer sehe er sich aber nach all den Jahren nicht, sagt er. „Im Grunde bin ich ein ewiger Winzer-Azubi.“

Jauch hatte den renommierten Riesling-Betrieb 2010 übernommen, weil er nach gut 200 Jahren aus der Familie heraus verkauft zu werden drohte. Seine Großmutter Elsa von Othegraven war die Schwester von Maximilian von Othegraven, der einst das Gut führte. Als neuer Chef hat Jauch das Weingut vergrößert - und zwar um fünf Hektar auf 15 Hektar.

„Völlig neue Welt erschlossen“

„Im Schnitt sind wir so eine Woche im Monat da“, sagt er über sich und seine Frau Thea. Mit dem Weingut habe sich für Jauch „eine völlig neue Welt“ erschlossen. Wie der Umgang in der Winzer-Welt im Vergleich zum Fernsehgeschäft ist? „Das ist natürlich hier alles ein bisschen handfester und eben in erster Linie von der Natur geprägt.“ Ans Aufhören denke er noch lange nicht. Sein Leben als Weingutsbesitzer und Fernsehmoderator mache ihm Spaß, hat er im Juni 2025 betont.