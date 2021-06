Queen-Sohn Edward: Wie Prinz Philip heute seinen 100. Geburtstag begangen hätte

Geburtstagsfeiern waren keine große Leidenschaft des kürzlich verstorbenen Prinz Philip, wie nun sein jüngster Sohn Prinz Edward mitteilte. "Geburtstage waren nicht unbedingt sein Ding. Er mochte all das Aufsehen und Klimbim nicht", sagte der Graf von Wessex in einem BBC-Interview zum Geburtstag seines Vaters am Donnerstag. Prinz Philip, mit offiziellem Titel Herzog von Edinburgh, wäre am 10. Juni 100 Jahre alt geworden. Er war im April auf Schloss Windsor gestorben.