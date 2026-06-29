Queen of Pop Madonna: KI ist das Gegenteil von Kunstschaffen

Madonna lehnt künstliche Intelligenz in der Kunst ab. „Algorithmen und künstliche Intelligenz sind das Gegenteil von Risikobereitschaft - und für mich ist das das Gegenteil von Kunstschaffen“, sagte die Queen of Pop im Gespräch mit Vogue Italia.

„Früher war man an einem Ort mit Malern, Musikern, Tänzern und Künstlern und hat füreinander gearbeitet. Ich schätze diese Erfahrung sehr.“ Heutzutage mache man das nicht mehr. „Jetzt musst du für einen Plattenvertrag darüber nachdenken, wie viele Follower du hast“, sagte die 67-Jährige.

„Lenke mich nicht mit Zahlen ab“

Deswegen singe sie in ihrem Song „Bring Your Love“: „Lenke mich nicht mit Zahlen ab.“ Für sie heiße das, nicht über die Charts und die Streaming-Zahlen nachzudenken.