Proteste gegen Megahochzeit von Bezos und Sánchez in Venedig

"Kein Platz für Oligarchen, kein Platz für Bezos" lautet der Slogan der Kampagne einer Bürgerbewegung gegen die Ende Juni geplante Hochzeit von Amazon-Eigentümer Jeff Bezos (61) und seiner Verlobten Lauren Sánchez (55). Zu den Hochzeitsfeierlichkeiten vom 24. bis zum 26. Juni werden 250 prominente Gäste erwartet, viele davon stammen aus der Welt des Showbusiness. Die Mega-Hochzeit sorgt daher in Venedig für unterschiedliche Reaktionen.

Während manche sich darauf freuen, Promis aus nächster Nähe zu sehen, bereiten Aktivistengruppen Protestaktionen gegen einen der reichsten Männer der Welt vor, der laut Forbes ein Vermögen von 215 Milliarden Dollar besitzt. Der Bürgerverband "Laboratorio Morion" plant an den Tagen der Hochzeit Protestaktionen unter dem Motto "No space for Bezos".